Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı

Bir saat süren yarışmanın ardından tüm öğrencilere Hulusi Efendi Vakfı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, öğrencileri ziyaret ederek amaçlarının öğrencileri yarıştırmak olmadığını, öğrencilerin bilgisini ölçmekten ziyade onları teşvik edip kaynaştırmak olduğunu belirtti.

Öğrencilere, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler ile Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin 40 Hadis kitabından sorular yöneltildi.

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