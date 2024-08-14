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        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı

        –Malatya'nın Darende ilçesinde, yaz Kuran kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:46
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        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı
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        –Malatya’nın Darende ilçesinde, yaz Kuran kursları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

        Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’nde gerçekleştirilen yarışmaya 22 Kur’an kursundan 184 öğrenci katıldı.

        Öğrencilere, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler ile Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin 40 Hadis kitabından sorular yöneltildi.

        İlçe Müftüsü Sinan Şen, öğrencileri ziyaret ederek amaçlarının öğrencileri yarıştırmak olmadığını, öğrencilerin bilgisini ölçmekten ziyade onları teşvik edip kaynaştırmak olduğunu belirtti.

        Bir saat süren yarışmanın ardından tüm öğrencilere Hulusi Efendi Vakfı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Yarışmada dereceye girenlere bisiklet, drone, akıllı saat ve para ödülü verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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