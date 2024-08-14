Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Cezmi Kartay Caddesi'nde minibüs sürücüsü M.M.K. ile yolcu Y.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan M.M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.