Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Cezmi Kartay Caddesi'nde minibüs sürücüsü M.M.K. ile yolcu Y.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan M.M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı
        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 26 yaralı (3)
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 26 yaralı (3)
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 22 yaralı
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 22 yaralı
        Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
        Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yarala...