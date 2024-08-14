Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Malatya'da 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Malatya'da 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nurettin Demirli idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkisinde A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı otomobille ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücüler Hasan Hüseyin Demirtaş (68) kaza yerinde, Nurettin Demir (53) hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan A.T, H.Ç, Y.G. ve H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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