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        Arslantepe Höyüğü'nde 6 bin 400 yıllık fırın bulundu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait 2 metrelik fırın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:38
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        Arslantepe Höyüğü'nde 6 bin 400 yıllık fırın bulundu
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait 2 metrelik fırın bulundu.

        Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, kazı çalışmalarının devam ettiği höyükte gazetecilere, geçen yıl alanda Orta Çağ dönemine ait mezarları kazdıklarını hatırlattı.

        Mezarda çeşitli objeler bulduklarını dile getiren Restelli, "En çok buluntu oradan çıktı, bilezik, küpe ve boncuklar gibi objeler bulduk. Orta Tunç dönemine ait mezarlığın altında enteresan bir tabaka bulduk, 4-5 depo ile bu depoların içinde buğday bulduk." dedi.

        - Taş ve kemikten mühürler bulundu

        Alanın batı kısmında ise geç kalkolitik döneme ait tabakaları kazdıklarını anlatan Restelli, "Milattan önce 3 bin 600'lü yıllara ait mühürler bulduk. Bir tanesi kırmızı taştan öbürü ise kemikten. Bunlar da çok enteresan buluntular. Normalde biz burada mühür baskılar buluyorduk ama bu defa mühür bulduk." diye konuştu.

        Restelli, bu yıl ki kazıların ise 16 Temmuz'da başladığını, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrencilerin iki hafta teorik eğitim aldığını anlattı.

        Orta Tunç Çağı alanındaki kazılar ile ilgili Restelli, şöyle devam etti:

        "İlk haftalar biraz koruma çalışması yaptık, 3 Ağustos'tan bu yana da kazı yapıyoruz. Orta Çağ dönemine ait mezarlarla ilgili kazı devam ediyor. 10 gün içinde 20'den fazla mezar çalıştık. Orta Tunç Çağı'na ait depolarda çalışıyoruz, onun altında şimdi yeni odalar çıkıyor, sıvalı odalar. İçerisinden güzel buluntular çıkacağını umuyorum."

        - Fırın bulundu

        Höyüğün batı kısmındaki kazılarda ise Arslantepe'nin en eski tabakalarına geldiklerini anlatan Restelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geç kalkolitik dönem milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait tabakalar, burada 2 ve 3 odalı evler ve içinde ocak bulduk. Çok güzel bir fırın, durumu çok iyi, çok büyük, 2 metreden fazla. Fırın yemek pişirmek için. Farklı ailelerin bu fırını kullandıklarını düşünüyoruz. Tek bir ev için değil belki akrabalar beraber kullandı, gerçekten çok büyük fırın, bir aile için normal değil. Kazılar 2 ay devam edecek."

        - "Karşılama merkeziyle ilgili çalışmalar var"

        Restelli, kazı alanındaki saray bölümünü korumak için yapılan çatıyı büyüteceklerini de belirterek, şunları kaydetti:

        "Plan ve projesini kontrol ettik, yeni bir çatı koyacağız. Sarayın ziyaretçi yolunu yeniliyoruz. Orada bir kral mezarı var ve mezar şu an boş. Çünkü objeleri müzeye götürdük. Ziyaretçilere daha iyi anlatmak için proje yapmak istiyoruz. Belki içine kopyalar koyacağız, daha karar vermedik. Ziyaretçi karşılama merkeziyle ilgili çalışmalar var. Bu ay inşaat çalışmalarının biteceğini umuyorum. Sergilenecek objelerin hazırlanmasına yardım edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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