Arslantepe Höyüğü'nde 6 bin 400 yıllık fırın bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait 2 metrelik fırın bulundu.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, kazı çalışmalarının devam ettiği höyükte gazetecilere, geçen yıl alanda Orta Çağ dönemine ait mezarları kazdıklarını hatırlattı.

Mezarda çeşitli objeler bulduklarını dile getiren Restelli, "En çok buluntu oradan çıktı, bilezik, küpe ve boncuklar gibi objeler bulduk. Orta Tunç dönemine ait mezarlığın altında enteresan bir tabaka bulduk, 4-5 depo ile bu depoların içinde buğday bulduk." dedi.

- Taş ve kemikten mühürler bulundu

Alanın batı kısmında ise geç kalkolitik döneme ait tabakaları kazdıklarını anlatan Restelli, "Milattan önce 3 bin 600'lü yıllara ait mühürler bulduk. Bir tanesi kırmızı taştan öbürü ise kemikten. Bunlar da çok enteresan buluntular. Normalde biz burada mühür baskılar buluyorduk ama bu defa mühür bulduk." diye konuştu.

Restelli, bu yıl ki kazıların ise 16 Temmuz'da başladığını, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrencilerin iki hafta teorik eğitim aldığını anlattı.