Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısından yaklaşık 400 milyon dolar gelir sağlandı

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısından yaklaşık 400 milyon dolar gelir sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

        Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan geçen sezon rakamları açıklandı.

        Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

        Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi.

        En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle:

        Ülke Miktar (Ton) Gelir (Dolar)
        ABD 10 bin 960 68 milyon 720 bin
        Fransa 5 bin 879 37 milyon 404 bin
        Almanya 4 bin 626 31 milyon 907 bin
        Avustralya 3 bin 606 21 milyon 460 bin
        Birleşik Krallık 3 bin 544 18 milyon 756 bin
        Brezilya 2 bin 780 16 milyon 717 bin
        Rusya 3 bin 066 16 milyon 627 bin
        Hollanda 2 bin 396 14 milyon 897 bin
        Kanada 2 bin 103 13 milyon 532 bin
        İspanya 1474 10 milyon 410 bin

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Özcan, dünya genelinde yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik kriz gibi nedenlerle ihracatta önceki sezona göre kısmi azalma olduğunu, buna rağmen 115 ülkeyle ihracat yaptıkları ülke sayısını koruduklarını ifade etti.

        - "Kalitede rakibimiz yok"

        Geçen sezonun ihracat rakamlarını değerlendiren Özcan, şöyle devam etti:

        "Önceki yıl 80 bin ton ihracat yapmışız, 434 milyon dolar gelir elde etmişiz. Geçen sezon ise 66 bin 832 ton ihracat yapmışız ve 398 milyon 809 bin dolar gelir elde etmişiz. Özellikle Orta Asya bölgelerine yakın olan ülkelerde bir pazar kaybı yaşamışız, Çin, Rusya gibi. Daha çok Orta Asya'daki ürün fiyatlarının daha cazip olması bizim Orta Asya'nın fiyatta rakibimiz olduğu gerçeğini de bize tekrar göstermiş oluyor ama kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez. Kalitede rakibimiz yok ama maalesef üretim maliyetleri de göz önüne alındığında fiyatta ciddi anlamda belli bölgelerde artık rekabet etmemiz gereken ülkeler olduğunu görüyoruz. İhracat fiyatlarımızı korumaya çalışırken bir taraftan pazarlarımızı koruyacağız. Bu yıl hedefimizden sapmamak üzere 100 bin ton ihracatı da yapmak zorundayız. Bu yıl hedeflediğimiz 750 milyon dolar gelire odaklı çalışacağız."

        Özcan, ihracatta yollarına devam ettiklerini anlatarak, "Hedeften sapmayacağız. Hem pazarlarımızı koruyacağız hem de ihracat rakamlarımızı maksimum düzeyde tutup yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        İhracat pazarlarını korumaya dikkat ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Pazarlarda kısmi gerilemeler olsa da o pazarlardan çıkmıyoruz. Elimizdeki verilere göre 115 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz ve halen ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Avrupa'da ise Fransa'ya 5 bin 879 ton ihracat yaparak 37 milyon 404 bin dolar gelir elde etmişiz. Almanya yine AB ülkeleri içerisinde Malatya kayısısından vazgeçmiyor. Bir taraftan da Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Hindistan gibi pazarlarda da kendinizi korumaya çalışıyoruz. Bu yıl da yine hedefimizde olan ülkelerin en başında ABD ve Avrupa var. Bu bölge hem miktar hem de geliri arttırmakla ilgili bir gayretimiz olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Arslantepe Höyüğü'nde 6 bin 400 yıllık fırın bulundu
        Arslantepe Höyüğü'nde 6 bin 400 yıllık fırın bulundu
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş, memleketi Malatya'ya geldi:
        Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş, memleketi Malatya'ya geldi:
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı
        Malatya'da Kuran kursları arasında bilgi yarışması yapıldı
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 26 yaralı (3)
        Malatya'da yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır 26 yaralı (3)