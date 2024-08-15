115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısından yaklaşık 400 milyon dolar gelir sağlandı

VOLKAN KAŞİK - Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan geçen sezon rakamları açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle: Ülke Miktar (Ton) Gelir (Dolar) ABD 10 bin 960 68 milyon 720 bin Fransa 5 bin 879 37 milyon 404 bin Almanya 4 bin 626 31 milyon 907 bin Avustralya 3 bin 606 21 milyon 460 bin Birleşik Krallık 3 bin 544 18 milyon 756 bin Brezilya 2 bin 780 16 milyon 717 bin Rusya 3 bin 066 16 milyon 627 bin Hollanda 2 bin 396 14 milyon 897 bin Kanada 2 bin 103 13 milyon 532 bin İspanya 1474 10 milyon 410 bin Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi. Özcan, dünya genelinde yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik kriz gibi nedenlerle ihracatta önceki sezona göre kısmi azalma olduğunu, buna rağmen 115 ülkeyle ihracat yaptıkları ülke sayısını koruduklarını ifade etti.

- "Kalitede rakibimiz yok" Geçen sezonun ihracat rakamlarını değerlendiren Özcan, şöyle devam etti: "Önceki yıl 80 bin ton ihracat yapmışız, 434 milyon dolar gelir elde etmişiz. Geçen sezon ise 66 bin 832 ton ihracat yapmışız ve 398 milyon 809 bin dolar gelir elde etmişiz. Özellikle Orta Asya bölgelerine yakın olan ülkelerde bir pazar kaybı yaşamışız, Çin, Rusya gibi. Daha çok Orta Asya'daki ürün fiyatlarının daha cazip olması bizim Orta Asya'nın fiyatta rakibimiz olduğu gerçeğini de bize tekrar göstermiş oluyor ama kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez. Kalitede rakibimiz yok ama maalesef üretim maliyetleri de göz önüne alındığında fiyatta ciddi anlamda belli bölgelerde artık rekabet etmemiz gereken ülkeler olduğunu görüyoruz. İhracat fiyatlarımızı korumaya çalışırken bir taraftan pazarlarımızı koruyacağız. Bu yıl hedefimizden sapmamak üzere 100 bin ton ihracatı da yapmak zorundayız. Bu yıl hedeflediğimiz 750 milyon dolar gelire odaklı çalışacağız."