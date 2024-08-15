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        Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:30
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        Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

        Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

        Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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