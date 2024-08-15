Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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