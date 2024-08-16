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        Malatya'da yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi

        Darende ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:50
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        Malatya'da yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi
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        Darende ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce tertiplenen program, Güreş Sahasında yapıldı.

        Çınar Mahalle Camii yaz kuran kursu öğrencisi Yunus Emre Uzun’un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Taceddin-i Veli Kuran Kursu öğrencileri Mescid-i Aksa şiirini okudu.

        Programda konuşan Kaymakam Şeref Gülyer, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde 4-6 yaş Kuran kurslarımız ve yaz Kuran kurslarımızın sayıları artarak devam etmektedir. Bu gayretlerinden dolayı emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Darende'ye yakışır bir gün yaşadık."

        Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Darende'nin Şeyh Hamid-i Velilerin, Osman Hulusi Efendilerin, Hasan Gazi Hazretlerinin diyarı olduğunu bildirdi.

        İlçe Müftüsü Sinan Şen ise yaz Kur'an kurslarına emeği geçen personele ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

        Etkinliğin sonunda Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin 40 Hadis kitabından yapılan sınav ve diğer yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolünce bisiklet, dron ve akıllı saat başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

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