Malatya'da yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi

Darende ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce tertiplenen program, Güreş Sahasında yapıldı.

Çınar Mahalle Camii yaz kuran kursu öğrencisi Yunus Emre Uzun’un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Taceddin-i Veli Kuran Kursu öğrencileri Mescid-i Aksa şiirini okudu.

Programda konuşan Kaymakam Şeref Gülyer, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde 4-6 yaş Kuran kurslarımız ve yaz Kuran kurslarımızın sayıları artarak devam etmektedir. Bu gayretlerinden dolayı emeği geçen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Darende'ye yakışır bir gün yaşadık."