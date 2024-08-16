Hasadı biten kayısı "patik"le işçisine kazandırıyor

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da hasadı tamamlanan kayısılar, çekirdeklerin çıkartılmasını sağlayan; bölgede "patik" adı verilen işlemlerden geçiriliyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, üreticisine ve işçisine kazandırmaya devam ediyor.

Hasadı geçen günlerde yoğun şekilde yapılan kayısı, farklı işlemlerden geçirilerek kurutuluyor. Bu kapsamda işçilerin evlerine götürülen kayısılar, işçiler tarafından çekirdeklerinden ayıklanıyor. "Patik" adı verilen bu işlemden dolayı işçilere bir kasa kayısı karşılığında 100-130 lira ödeme yapılıyor.

"Eskiden işçi bulamayınca biz de paraya ihtiyacı olan ve kayısı bahçelerine gelemeyen aileleri bulurduk. Artık bu dönem kapandı sayılır. Şimdi birçok aile bizi arıyor, 'Günlük şu kadar kayısı patik yapabiliriz' diyorlar. Bazıları apartman dairesine istiyor, kimileri de müstakil evlere meyveleri istiyor. Artık işçilerimiz evlerinde aile ekonomisine katkı sağlıyor."

- "Patik" işçileri memnun

Eşinin öğretmen olduğunu ve yazları memlekete gelip patik yaptıklarını anlatan Ayşe Yıldırım da hemen her yıl bu işler için Malatya'ya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Her yıl tatil dönemlerinde buraya gelip patik yapıyoruz. Bu sene gelinleri ve kızlarımı da çağırdım. Şu an evde dört kızım, iki de gelinim var. Sabah başlıyoruz, akşam istediğimiz zaman bırakıyoruz. Günlük yaklaşık 50 kasa patik yapıyoruz. Bu bazen çok daha fazla da olabiliyor ama biz ortalama günlük 50 kasa yapıyoruz. Günlük kazancımız 5 bin lira civarında oluyor. Bu sene inşallah kayısı patiğinden aile olarak 300 bin lira kazanmayı hedefliyoruz."