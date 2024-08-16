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        Hasadı biten kayısı "patik"le işçisine kazandırıyor

        Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da hasadı tamamlanan kayısılar, çekirdeklerin çıkartılmasını sağlayan; bölgede "patik" adı verilen işlemlerden geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:56
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        Hasadı biten kayısı "patik"le işçisine kazandırıyor
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        Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da hasadı tamamlanan kayısılar, çekirdeklerin çıkartılmasını sağlayan; bölgede "patik" adı verilen işlemlerden geçiriliyor.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, üreticisine ve işçisine kazandırmaya devam ediyor.

        Hasadı geçen günlerde yoğun şekilde yapılan kayısı, farklı işlemlerden geçirilerek kurutuluyor. Bu kapsamda işçilerin evlerine götürülen kayısılar, işçiler tarafından çekirdeklerinden ayıklanıyor. "Patik" adı verilen bu işlemden dolayı işçilere bir kasa kayısı karşılığında 100-130 lira ödeme yapılıyor.

        Malatya'nın önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Darende ilçesinde ise yaklaşık 200 tarım işçisi aile, bu işlemle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Çiftçi Ümmet Korkmaz, AA muhabirine, kayısının bölgedeki üreticiden işçiye kadar hemen herkese kazandırdığını aktardı.

        Önceki yıllarda işçilerin servislerle bahçelere götürüldüğünü ancak işçi bulmakta sıkıntı yaşayınca kayısıları çiftçilerin evlerine taşımaya başladıklarını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Eskiden işçi bulamayınca biz de paraya ihtiyacı olan ve kayısı bahçelerine gelemeyen aileleri bulurduk. Artık bu dönem kapandı sayılır. Şimdi birçok aile bizi arıyor, 'Günlük şu kadar kayısı patik yapabiliriz' diyorlar. Bazıları apartman dairesine istiyor, kimileri de müstakil evlere meyveleri istiyor. Artık işçilerimiz evlerinde aile ekonomisine katkı sağlıyor."

        - "Patik" işçileri memnun

        Eşinin öğretmen olduğunu ve yazları memlekete gelip patik yaptıklarını anlatan Ayşe Yıldırım da hemen her yıl bu işler için Malatya'ya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Her yıl tatil dönemlerinde buraya gelip patik yapıyoruz. Bu sene gelinleri ve kızlarımı da çağırdım. Şu an evde dört kızım, iki de gelinim var. Sabah başlıyoruz, akşam istediğimiz zaman bırakıyoruz. Günlük yaklaşık 50 kasa patik yapıyoruz. Bu bazen çok daha fazla da olabiliyor ama biz ortalama günlük 50 kasa yapıyoruz. Günlük kazancımız 5 bin lira civarında oluyor. Bu sene inşallah kayısı patiğinden aile olarak 300 bin lira kazanmayı hedefliyoruz."

        Ev hanımı Sibel Uçar ise daha önce böyle bir iş yapmadığını, bu sene yaptığı araştırmalar ve arkadaşlarından öğrendiğiyle işe başladığını aktardı.

        Evinde gelir elde edebildiği için mutlu olduğunu anlatan Uçar, "Baktım herkes çok güzel para kazanıyor, memur olan eşime söyleyip ben de başladım. Beş arkadaş şimdi günde 25 kasa patik yapıyoruz. Evimizin düzenini bozmadan çalışıyoruz. Bu iş güzel oldu. Memur eşleriyiz ama para kazanmak, aileye katkı sağlamak güzel oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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