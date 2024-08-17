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        Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

        Malatya'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:35
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        Malatya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
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        Malatya'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde bir binanın son katında bağırma sesi duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Olay yerine giden polis ekipleri Samet Karadağ'ı (23) bıçakla yaralanmış halde buldu.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yeri inceleme ekipleri binanın arkasında pompalı tüfek buldu.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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