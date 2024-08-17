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        Bakan Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin "Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:22
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        Bakan Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin değerlendirme:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin "Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." dedi.

        Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, ülkenin 72 noktasında meydana gelen ve vatandaşları endişeye sevk eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak ve rüzgar uyarısının devam ettiğini belirten Kurum, "Aşırı sıcaklar, ufak bir ihmalsizlik yeni yangınlara da sebebiyet verebilir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

        Yangınla ilgili gelişmeleri Bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

        "Bakanlık olarak, tüm ekiplerimizle sahadayız, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."

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