Bakan Kurum, Malatya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceklerini söyledi.

Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefonda partililere seslenen Erdoğan, salondakileri selamladı.

En kısa zamanda Malatya'yı ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cennet vatanımızı Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle tanıştırdık. Biz, diğerleri gibi her rüzgarda eğilmiyoruz çünkü biz Hakk'ın yolunda gidiyoruz. Bizim yolumuz büyükelçilik ofislerinden, balo salonlarından geçmiyor çünkü biz halkın yolunda yürüyoruz çünkü biz bu milletin kendisiyiz, biz Türkiye'yiz. Biz her an, her gün yeniden doğarız. Biz, geçmişimizi, tarihimizi unutmayız. Geleceğimizi, o maziye bakarak çizeriz. Biz, dün Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'ın torunlarıyız. Biz, nizamı alem için can veren Battal Gazi'nin evlatlarıyız. Biz, 800 yıl önce Osman Gazi'nin göğsünde büyüyen o çınarız. Biz, öyle hayal eder, öyle işler yaparız ki bizim yaptığımız işlere onların hayalleri bile ulaşamaz."