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        Malatya'da konteyner kentte yaşayanlar için tiyatro oyunu sahneledi

        Malatya'da Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" sosyal projesi kapsamında konteyner kentte yaşayan aileler için "Zaman Makinesi" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:14
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        Malatya'da konteyner kentte yaşayanlar için tiyatro oyunu sahneledi
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        Malatya'da Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" sosyal projesi kapsamında konteyner kentte yaşayan aileler için "Zaman Makinesi" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gördüğü için Samanköy ve Rönesans Konteyner Kentlerde kalan ailelere moral vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri Büyükşehir Belediyesinin teknik desteğiyle sundukları tiyatro oyunu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

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