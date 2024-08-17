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        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Malatya'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:24
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        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Malatya'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Yakup Ç. idaresindeki 80 ADJ 074 plakalı saman balyası yüklü tır, Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışındaki köprüde çelik bariyerleri aşarak devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Tek taraflı trafik akışına kapatılan yolda jandarma güvenlik tedbiri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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