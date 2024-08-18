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        Doğanşehir'de imar planı onaylandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Doğanşehir'de merkez imar planları onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:02
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        Doğanşehir'de imar planı onaylandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Doğanşehir'de merkez imar planları onaylandı.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, imar planında emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe için çalışmaların devam edeceğini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

        "İmar planımızın onaylanmasıyla devam edecek süreci en kısa zamanda hemşehrilerimiz için çözeceğiz. İmar planımızın onaylanması hemen inşaat izni vereceğimiz anlamına gelmiyor sırada parselizasyon çalışmaları var. Yani planlı saha içerisinde kalan bütün parseller uygulama görerek alanları ve grafik olarak şekilleri değişecek depremin oluşturduğu kadastral kayıklık giderilecek parseller yapılaşmaya uygun hale gelecek. Bakanlığın onayı ve yönetmesi ile parselizasyon çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Çok kısa bir zaman diliminde yeni tapular dağıtılacak inşallah, ayrıca rezerv alanında kalan yerlerle ilgili de Sayın Bakanımız gerekli talimatları verdi. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız ve teknik ekibi ile istişareler edildi, kısa zamanda rezerv alanına yapılacak binaların temelleri atılacak İlçemize hayırlı olsun."

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