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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:35
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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde Samet Karadağ'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde önceki gün bir binada bağırma sesi duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Samet Karadağ'ı (23) bıçakla yaralanmış halde bulmuş, hastaneye kaldırılan Karadağ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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