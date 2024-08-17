Malatya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde önceki gün bir binada bağırma sesi duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Samet Karadağ'ı (23) bıçakla yaralanmış halde bulmuş, hastaneye kaldırılan Karadağ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.