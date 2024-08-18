Bakan Kurum'dan Malatya'daki rezerv alan ve projelere ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapılacak projenin ilk etap ihalesinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kurum, dün bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere geldiği Malatya'da, hak sahibi vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla rezerv alan ve projeleri inceleyen Kurum, Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapılacak projenin ilk etap ihalesinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanacağını belirtti.

"(Depremzedeler) Burada yine komşularınızla birlikte yaşayın istiyoruz. Düzgün bir iş, düzgün bir proje olsun istiyoruz. Konut sayısı olarak burada kaç vatandaşımız yaşıyorsa onlara konutlarımız yetiyor. AFAD'da hak sahibi olanlara AFAD'dan, olmayanlara da proje sınırları içerisinde kentsel dönüşümden hak sahibi yapıyoruz. Bizim için (yıkılan yerinde) şehre yapmak, burada yapmaktan daha kolay ama burada bu projeleri yapmazsak eğer o şehirdeki canlılık, ticaret, ekonomi devam etmez. Bunu burada tek başına bir müteahhittin, yerel bina sahiplerinin yapması mümkün değil. Böyle bir bütüncül alanı biz inşallah otoparkıyla, yeşil alanıyla çocuk oyunu alanıyla buradaki sosyal donatılarıyla yapıyor olacağız. Hemen yanındaki rezerv alanlarla birlikte burası bütünleştiği zaman şehrin en önemli en değerli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bittiği zaman emin olun eskisinden daha değerli olacak. Bunu daha önceden yaptık. İnşallah sizlerle birlikte yeniden yapmak istiyoruz. Bunun için bir aradayız."

- "Burada olmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum daha sonra Yeşilyurt ilçesindeki TOKİ konutlarında depremzede Nilüfer ve Şahin Karadağ çiftini ziyaret etti.

Aileye yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Kurum, "İnşallah her bir vatandaşımızı yuvalarına kavuşmuş olarak göreceğiz. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Bizlerin tek arzusu sizleri yeni yuvalarınızda görüp ziyaret etmek. Bu yüzden, bu işler bitene kadar burada olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Depremzede Şahin Karadağ da Kurum'un ziyaretinden mutlu olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve sizlerden Allah razı olsun. Konutları bir yılda tamamlayıp bizlere teslim ettiniz. Çok şükür bir eksiğimiz yok. Allah'a hamdolsun ki bizlere bu günleri gösterdi." ifadelerini kullandı.