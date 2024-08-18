Malatya'da iş makinesi çalan 2 zanlı yakalandı

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı U.K. ve M.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde alçı sıva makinesinin çalınması üzerine ekipler inceleme başlattı.

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