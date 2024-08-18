Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da iş makinesi çalan 2 zanlı yakalandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş makinesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:35 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da iş makinesi çalan 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş makinesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde alçı sıva makinesinin çalınması üzerine ekipler inceleme başlattı.

        Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı U.K. ve M.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Ekipler, şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı, iş makinesini ele geçirdi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Darendeli arıcılar bu sezon kekik ve çiçek balında rekolte kaybı bekliyor
        Darendeli arıcılar bu sezon kekik ve çiçek balında rekolte kaybı bekliyor
        Bakan Kurum'dan Malatya'daki rezerv alan ve projelere ilişkin açıklama:
        Bakan Kurum'dan Malatya'daki rezerv alan ve projelere ilişkin açıklama:
        Doğanşehir'de imar planı onaylandı
        Doğanşehir'de imar planı onaylandı
        Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü
        Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Malatya'da konteyner kentte yaşayanlar için tiyatro oyunu sahneledi
        Malatya'da konteyner kentte yaşayanlar için tiyatro oyunu sahneledi