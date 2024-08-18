Malatya'da iş makinesi çalan 2 zanlı yakalandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş makinesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş makinesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde alçı sıva makinesinin çalınması üzerine ekipler inceleme başlattı.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı U.K. ve M.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı, iş makinesini ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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