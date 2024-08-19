Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, vatandaşlarla buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Cumhuriyet Örnekköy, Oluklu ve Kırlangıç mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Geçit, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Sorunların çözümü noktasında gereken hassasiyeti göstereceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Geçit, "Toplumun tüm kesimlerini sevgi ve hoşgörüyle kucaklayan, hizmetlerde eşitliği ve adaleti ön plana koyan bir yönetim anlayışıyla ilçemizin dört bir tarafına hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin ilettiği sorunlara kalıcı ve güçlü çözümler getirmek için planlı çalışma yürüttüklerinin aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir olduk, beraberi olduk, istişare ve ortak aklı ön plana koyarak ilçemizin her bir noktasına güzel hizmetler taşımak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhuriyet Örnekköy Mahallemizin ulaşım ağını yeniliyoruz, yol hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Karapınar mahallemizden yol talebi geldi, onu detaylı inceliyoruz. Sathi kaplama ve sıcak asfalt serimi gibi hizmetlerimizle bu şirin beldemizin yol eksikliğini mutlaka gidereceğiz. Bu bölgedeki içme sorununa kökten çözüm getirmek içinde Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ ile ortaklaşa çalışıyoruz, mahalle muhtarımız da yakından ilgileniyor, en kısa sürede bu sorunu gideceğiz. Otobüsle ilgili talepleri de biliyoruz, yakından ilgileniyoruz."