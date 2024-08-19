Battalgazi'de yaz akşamları etkinliği sürüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz akşamları etkinlikleri Kırkgöz Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen konserle devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen yaz akşamları etkinlikleri devam ediyor.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Kırkgöz Sahil Parkı'nda düzenlenen konserde Eymen Kulcu sahne aldı.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak. Bu doğrultuda kültür, sanat ve spor etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz bu konser, halkımızın yoğun ilgisiyle karşılandı. Önümüzdeki günlerde de Battalgazi'mize yakışır nitelikte farklı etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturacağız." ifadesini kullandı.