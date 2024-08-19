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        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:18
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        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Beylerderesi Göleti mevkiinde M.O'ya silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan M.O. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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