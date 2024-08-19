GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02'de merkez üssü Akçadağ olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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