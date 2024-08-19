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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:21
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02'de merkez üssü Akçadağ olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yavuz, "Akçadağ merkezli meydana gelen depremde olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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