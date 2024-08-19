GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.02'de merkez üssü Akçadağ olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yavuz, "Akçadağ merkezli meydana gelen depremde olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.
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