Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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