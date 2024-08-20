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        Malatya'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:23
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        Malatya'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol ve kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        Toprak yığınının altında kalan Musa Kisa, işçiler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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