Malatya'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.
Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol ve kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak yığınının altında kalan Musa Kisa, işçiler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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