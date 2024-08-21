Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

        Malatya'da, gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 34 farklı noktada 92 ekip 274 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

        Park ve bahçe, metruk bina, kıraathane, umuma açık yerler, okul çevreleri ile ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 440 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 7 kesici alet, 1 kurusıkı tapanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ile bu tabancalara ait 65 mermi ele geçirildi. 8 şüpheliye "6136 SKM" (tabanca-tüfek- delici kesici alet) suçundan işlem yapıldı.

        Narkotik ekiplerince mahallelerde gerçekleştirilen denetimlerde de çok sayıda sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Trafik ekiplerince 3 bin 25 araç sürücüsü denetlendi, 3 araç trafikten men edildi, 5 ehliyete el kondu, kuralları ihlal eden sürücülere 1 milyon 96 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
        Malatya'da Afet İstişare ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
        Kilis Valiliğinden Suriye sınırındaki olaylara ilişkin açıklama:
        Kilis Valiliğinden Suriye sınırındaki olaylara ilişkin açıklama:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
        GÜNCELLEME - Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
        Malatya'da okullar yarın da tatil edildi