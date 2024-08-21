Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Malatya'da, gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 34 farklı noktada 92 ekip 274 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

Park ve bahçe, metruk bina, kıraathane, umuma açık yerler, okul çevreleri ile ana arterlerde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 440 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı, 7 kesici alet, 1 kurusıkı tapanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ile bu tabancalara ait 65 mermi ele geçirildi. 8 şüpheliye "6136 SKM" (tabanca-tüfek- delici kesici alet) suçundan işlem yapıldı.