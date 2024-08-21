Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
T.Ç. (36) idaresindeki 27 ASK 812 plakalı tır, Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi D-850 kara yolunda, Hasan İşgörür'ün (22) kullandığı 02 NC 222 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasan İşgörür olay yerinde hayatın kaybetti, T.Ç. ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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