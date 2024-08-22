Emekli esnaf, 5 yılda 18 şehirde fidan dikim etkinliklerine katıldı

Ankara'da yaşayan ve orman yangınlarına üzülen 66 yaşındaki emekli esnaf Hasan Aydın, gönüllü olarak gittiği illerde fidan dikiyor.

Yaklaşık 5 yıldır İzmir, Kütahya, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya gibi 18 şehirdeki fidan dikim etkinliklerinde görev alan Aydın, aynı zamanda çevresindekilere doğa sevgisini aşılıyor.

Doğadaki tüm canlılara faydalı olmak için yola çıkan Aydın, yeşile olan sevgisini hayatının bir parçası haline getirerek emeklilik günlerinde seyahat edip meyve ve çam fidanı dikiyor.

- "Her fidanı gözyaşlarıyla severek dikiyorum" Malatya'ya gelen Aydın, AA muhabirine, içilebilir suyun, verimli toprakların azaldığını belirterek, bunların korunması için ağaçların önemli olduğunu söyledi. Yaşanan yangınlar ve iklim krizine karşı fidan dikimini son yıllarda artırdığını anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Ziyaret için geldiğim Darende'de Hulusi Efendi Vakfı'nın ağaçlandırma çalışmasını gördüm. O kadar hoşuma gitti ki kendilerine gönüllü olabileceğimi söyledim. Onlarda sağ olsun kırmadı 1 ay sürecek bir ağaçlandırma çalışmasına ben de katıldım. Burada çınar başta olmak üzere, çam, zeytin, ıhlamur ve meşe ağaçlarının dikimine yardımcı oluyorum. Bine yakın ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle orman yangınlarının ciğerimizi yaktığı şu günlerde diktiğim her ağacı, fidanı gözyaşlarıyla severek dikiyorum."