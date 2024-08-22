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        Malatya'da esnaf ve meslek odalarından mücbir sebep halinin uzatılması talebi

        Malatya'daki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:48
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        Malatya'da esnaf ve meslek odalarından mücbir sebep halinin uzatılması talebi
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        Malatya'daki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda binasında esnaf ve meslek odaları ile sivil toplum kuruşları adına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ay geçtiğini söyledi.

        Şehirde 36 bin binanın ağır hasar aldığını hatırlatan Sadıkoğlu, "1700 esnafımızın ürünleri ve iş yerleri enkaz altında kaldı. Çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Şehirde hala 120 bin vatandaşımız konteynerde yaşamını sürdürüyor. Nitelikli göç veriyoruz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiklerini ifade eden Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

        "Malatya'nın esnafı, tüccarı ve sanayicisi olarak taleplerimiz şunlar. Her türlü vergi, ceza ödeme gecikme süresini, SGK ve BAĞKUR birim ödemelerin öteleyen mücbir sebep uygulamasını 10 gün sonra sona ermesini istemiyoruz. İşletmelerin 18 aydır biriken borcunu ödeyebilecek gücü yok. İş yerleri teslim edilerek, ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Süre uzatımı olmayacaksa biriken vergi, SGK ve BAĞKUR pirim borçlarımızın bir defaya maruz olmak üzere vergi affıyla silinmesini istiyoruz."

        Sadıkoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin acil nakit desteğine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıya, kentteki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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