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        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:01
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        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı.

        Merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan anne Muazzez ve baba Abdullah Işık ile diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

        Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

        Işık'ın bekar olduğunu öğrenildi.

        KKTC'nin Güzelyurt kentinde öğle saatlerinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 asker yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

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