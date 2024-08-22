Malatya'da 2 ayrı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İnce Bilgili'ye sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Karşı şeride savrulan Bilgili'ye bu şeritte de başka bir araç çarptı.

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