Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 2 ayrı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken araçların çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 2 ayrı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken araçların çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İnce Bilgili'ye sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Karşı şeride savrulan Bilgili'ye bu şeritte de başka bir araç çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Malatya'da yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı kadın öldü
        Malatya'da yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı kadın öldü
        Malatya'ya şehit ateşi düştü
        Malatya'ya şehit ateşi düştü
        Malatya'da dağ keçileri dronla görüntülendi
        Malatya'da dağ keçileri dronla görüntülendi
        Malatya'da esnaf ve meslek odalarından mücbir sebep halinin uzatılması tale...
        Malatya'da esnaf ve meslek odalarından mücbir sebep halinin uzatılması tale...
        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verild...
        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verild...
        Emekli esnaf, 5 yılda 18 şehirde fidan dikim etkinliklerine katıldı
        Emekli esnaf, 5 yılda 18 şehirde fidan dikim etkinliklerine katıldı