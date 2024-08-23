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        Malatya'da 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Malatya'da çeşitli yöntemlerle 6 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Malatya'da 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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        Malatya'da çeşitli yöntemlerle 6 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.T. ve V.C.G, burs verme vaadiyle A.H.O adına açtırdıkları hesabı bir süre kullandı.

        A.H.O. banka hesabında yaptığı kontrollerde 3 milyon liralık para akışı olduğunu fark etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 milyon liranın kaynağının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada farklı illerden 6 kişinin çeşitli yöntemlerle dolandırıldığını belirledi.

        Gözaltına alınan A.T. ve V.C.G, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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