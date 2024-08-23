Malatya'da 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Malatya'da çeşitli yöntemlerle 6 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.T. ve V.C.G, burs verme vaadiyle A.H.O adına açtırdıkları hesabı bir süre kullandı.

A.H.O. banka hesabında yaptığı kontrollerde 3 milyon liralık para akışı olduğunu fark etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 milyon liranın kaynağının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada farklı illerden 6 kişinin çeşitli yöntemlerle dolandırıldığını belirledi.