Malatya'da 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Malatya'da çeşitli yöntemlerle 6 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da çeşitli yöntemlerle 6 kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.T. ve V.C.G, burs verme vaadiyle A.H.O adına açtırdıkları hesabı bir süre kullandı.
A.H.O. banka hesabında yaptığı kontrollerde 3 milyon liralık para akışı olduğunu fark etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 milyon liranın kaynağının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada farklı illerden 6 kişinin çeşitli yöntemlerle dolandırıldığını belirledi.
Gözaltına alınan A.T. ve V.C.G, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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