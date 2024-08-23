Malatya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Soruşturma kapsamında, silahlı kavgayı kaydeden güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı. Görüntüde, iki kişi arasındaki tartışma ve M.M.K'nin yaralanması yer alıyor.

Cezmi Kartay Caddesi'nde 14 Ağustos'ta minibüs sürücüsü M.M.K. ile yolcu Y.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.M.K'nin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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