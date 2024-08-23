Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Cezmi Kartay Caddesi'nde 14 Ağustos'ta minibüs sürücüsü M.M.K. ile yolcu Y.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.M.K'nin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, silahlı kavgayı kaydeden güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı. Görüntüde, iki kişi arasındaki tartışma ve M.M.K'nin yaralanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Malatya'da otomobilin çarptığı kadın toprağa verildi; sürücü gözatında
        Malatya'da otomobilin çarptığı kadın toprağa verildi; sürücü gözatında
        Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi
        Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi
        Şehit Piyade Er Işık, Malatya'da toprağa verildi
        Şehit Piyade Er Işık, Malatya'da toprağa verildi
        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Er Uğurcan Işık Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Minibüs şoförünün yolcusu tarafından vurulduğu anlar kamerada
        Minibüs şoförünün yolcusu tarafından vurulduğu anlar kamerada