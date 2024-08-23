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        Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi

        Malatya'da sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:30
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        Malatya'da bandrolsüz 4 bin 500 kilogram tütün ele geçirildi
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        Malatya'da sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheliler, A.Ö. ve Ü.D'nin araçlarında arama yapıldı.

        Aramada, sahte bandrollü 4 bin 500 kilogram harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheliler A.Ö. ile Ü.D. hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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