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        GÜNCELLEME - Malatya'da otluk alanda çıkan yangın bahçe ve ormanlık alana sıçradı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:26
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        GÜNCELLEME - Malatya'da otluk alanda çıkan yangın bahçe ve ormanlık alana sıçradı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına kontrol altına alındı.

        ​​​​​​​Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, AA muhabirine müdahale neticesinde yangının kontrol altına alındığını söyledi.

        Çoban, rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, "İtfaiye olarak 8 araç 50 personelle yangına müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğümüz 4 araçla müdahale etti. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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