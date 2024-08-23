GÜNCELLEME - Malatya'da otluk alanda çıkan yangın bahçe ve ormanlık alana sıçradı

Çoban, rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, "İtfaiye olarak 8 araç 50 personelle yangına müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğümüz 4 araçla müdahale etti. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

​​​​​​​Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

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