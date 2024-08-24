Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, şüpheliler V.D. ile güvenlik korucusu O.D'nin ikametleri ile bahçelerinde arama gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepehan Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlendi.

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