Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi
Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Kontrollerde bir yolcunun valizinde, 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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