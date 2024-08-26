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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:51
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 19-25 Ağustos tarihleri arasında 63 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 82 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda 27 kilo 931 gram skunk, 11 kilo 684 gram esrar, 1164 sentetik hap, 73 gram sentetik uyuşturucu, 100 kök kenevir ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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