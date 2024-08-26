Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya, yurt içi ve yurt dışından 440 sporcu katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuva 6 gün sürecek.

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