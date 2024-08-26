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        Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı

        Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:24 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:24
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        Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı
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        Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuva 6 gün sürecek.

        Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya, yurt içi ve yurt dışından 440 sporcu katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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