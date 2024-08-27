Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'u makamında ziyaret eden Cantimur, ardından değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Cantimur, konuşmasında, deprem bölgesinde devam eden yatırımların durumunun titizlikle değerlendirildiğini belirterek, bu süreçte oluşan taleplerin Ankara'ya iletileceğini ve gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Deprem bölgesinde tasarruf tedbirleri uygulanmadan devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini kaydeden Cantimur, ayrıca "mükellef velinimetimizdir" anlayışıyla vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarına öncelik verilerek gereken adımların atılacağını ifade etti.