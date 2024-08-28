Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen 11 şüphelinin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 19 akıllı telefon, 3 kablosuz kulaklık ve 2 şarj seti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
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