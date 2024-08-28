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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:38
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen 11 şüphelinin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 19 akıllı telefon, 3 kablosuz kulaklık ve 2 şarj seti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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