Malatya'da otizmli çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteği
Malatya'da Orduzu Gençlik Merkezi çalışanları, konteyner kentte dede ve anneannesiyle yaşayan 7 yaşındaki otizimli Almira Türkcan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Malatya'da Orduzu Gençlik Merkezi çalışanları, konteyner kentte dede ve anneannesiyle yaşayan 7 yaşındaki otizimli Almira Türkcan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Gençlik Merkezi personeli, Rönesans Konteyner Kent'te tanıştıkları, doğuştan belden aşağısı tutmayan ve otizmli Almira Türkcan'ın tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirledi.
Dede ve anneannesi ile yaşayan Almira'ya tekerlekli sandalye almak üzere aralarında para toplayan Orduzu Gençlik Merkezi çalışanları, aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi Almira ve ailesine teslim etti.
Orduzu Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Yiğit, bir çalışanlarının engelli bir çocuğu sevindirmek istediğini ve bunu kendileriyle paylaştığını belirtti.
Aralarında para topladıklarını kaydeden Yiğit, akülü tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra kalan parayla da çocuğun günlük ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler ile çeşitli hediyeler aldıklarını, onları da aileye teslim ettiklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.