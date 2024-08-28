Malatya'da otizmli çocuğa akülü tekerlekli sandalye desteği

Malatya'da Orduzu Gençlik Merkezi çalışanları, konteyner kentte dede ve anneannesiyle yaşayan 7 yaşındaki otizimli Almira Türkcan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Gençlik Merkezi personeli, Rönesans Konteyner Kent'te tanıştıkları, doğuştan belden aşağısı tutmayan ve otizmli Almira Türkcan'ın tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirledi.

Dede ve anneannesi ile yaşayan Almira'ya tekerlekli sandalye almak üzere aralarında para toplayan Orduzu Gençlik Merkezi çalışanları, aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi Almira ve ailesine teslim etti.