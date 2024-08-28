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        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Malatya'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:27 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:27
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        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Malatya'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi mevkisinde, daha önce aralarında husumet bulunan V.K. ve K.Ç'nin tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli V.K. yakalandı, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

        Hastaneye kaldırılan K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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