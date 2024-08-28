Malatya'da minibüsün çarptığı kişi öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, minibüsün çarptığı kişi öldü.
Giriş: 28.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:08
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, minibüsün çarptığı kişi öldü.
İ.S'nin kullandığı 44 BE 080 plakalı minibüs, Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akbulut'a (82) çarptı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
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