Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordunun ve aziz milletin büyük fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bu büyük zaferin milletin asla esaret altında yaşamayacağını ve vatan topraklarının ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti: