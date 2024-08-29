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        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:03
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordunun ve aziz milletin büyük fedakarlıklarıyla kazanılan bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Bu büyük zaferin milletin asla esaret altında yaşamayacağını ve vatan topraklarının ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun, vatan sevgisinin, bağımsızlık sevdasının en anlamlı ifadesidir. Bu ruh, milletimizin her türlü zorluk karşısında nasıl kenetlendiğini, bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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