Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalına giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalına giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.
Altıntop Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Firuz İsazade (22) akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, İsazade'nin cansız bedenini suya girdiği yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu.
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