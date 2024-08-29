Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yıl sonuna kadar 7 bini kırsal olmak üzere 17 bin kalıcı konutun tesliminin yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yıl sonuna kadar 7 bini kırsal olmak üzere 17 bin kalıcı konutun tesliminin yapılacağını belirtti.

        Vali Yavuz, Yeni Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        En önemli gündemlerinin kalıcı konut, iş yeri ve kırsal konutlar olduğunu ifade eden Yavuz, bunlarla ilgili çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

        Rezerv alanlarla ilgili tahliye ve yıkımların devam ettiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

        "Yıkmadan şehri tekrar ayağa kaldırabilmek mümkün değil, bu nedenle rezerv alan çalışmalarına önem veriyoruz. Şehrin merkezinin şehrin kendi imkan ve potansiyeliyle ayağa kaldırılabilmesi çok uzun zaman alacak ve ciddi maliyetler gerektirecek. Şehrimiz tek merkezli, alışveriş merkezleri belirli bir alana sıkışmış durumda ve depremin de en çok etkilediği bölgeler buralar. Zemin şartlarının ancak iyileştirilerek inşaat yapılmasına izin verdiği bu koşullarda inşaat faaliyetlerinin devletin imkan ve kabiliyetiyle yapılması bir zaruret. Şu anda Valilik binamız ve valiliğimizin karşısındaki iş merkezi, bunun dışında Kışla Caddesi, Niyazi Mısri Caddesi ve Saray Mahallesi gibi birçok alanda şu anda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Malatyalı kardeşlerimizden beklentimiz bu zaruret vesilesiyle yapılan projeleri desteklemeleri ve şehrimizin hızlı bir şekilde ayağa kalkması."

        - 7 bini kırsal, 17 bin konut teslim edilecek

        Kırsal konutların ihalelerinin neredeyse tamamını yaptıklarını söyleyen Yavuz, "Bu yıl 7 bin civarında kırsal konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eylül ayı başlarında 3 bin civarında yeni bir kura çekeceğiz. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 10 bin konut daha vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

        Yavuz, 2 bin vatandaşın kalıcı konut çıkmasına rağmen konteynerde kalmaya devam ettiğini, kolluk kuvvetleri aracılığıyla tebligat yapıp konutlarına geçmelerini istediklerini ve 350 ailenin bu şekilde kalıcı konutuna yerleştiğini dile getirdi.

        Şehre gelecek üniversite öğrencilerinin otogarda karşılanması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik birimlerinden oluşan bir ekip kurduklarını belirten Yavuz, "Bu gençlerimize gidecekleri yere kadar refakat edecek, bilgilendirme ve yardım faaliyetini gerçekleştirecekler. Üniversitelerimiz de tüm hazırlıklarını yaptı. Gençlerimiz şehrimizde huzur içinde eğitim alacak." dedi.

        - 9 Eylül'e kadar 583 dersliğin yapımı tamamlanacak

        6 Şubat depremleri öncesinde 182 bin 325 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Malatya'da bu sayının şu an 159 bin 16 olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:

        "Deprem nedeniyle 855 dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiştir. İlimizde bu yıl toplam 108 eğitim yatırımımız bulunuyor. 9 Eylül 2024 tarihine kadar 42 projemiz, toplam 583 dersliğimiz bitmiş olacak. Kasım ayı sonuna kadar da toplam 52 okul, 723 derslik inşaatı tamamlanarak geleceğimizin teminatı evlatlarımızın hizmetine sunulacak. Bunun dışında 224 okulumuzun onarımları, 5 kurumumuzun güçlendirilmesi devam ediyor. 6 kurumumuzun güçlendirilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Güçlendirme kapsamında işe başlamadığımız sadece 2 okul kalmış bulunuyor."

        Yavuz, uyuşturucuyla ve zehir tacirleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini, bunun yanı sıra evden ve iş yerinden hırsızlıkla mala karşı işlenen suçlarda bariz bir gerilemeyi sağlayacaklarını belirten Yavuz, deprem nedeniyle olağanüstü koşulların olduğu kentte sorunları çözme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

        Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile AFAD İl Müdürü Ali Altındal, yaptıkları sunumlarla çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?

        Benzer Haberler

        Malatya'da sulama kanalına giren İranlı genç, boğuldu
        Malatya'da sulama kanalına giren İranlı genç, boğuldu
        Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Kale'de devlet korumasındaki çocuklara yönelik etkinlik yapıldı
        Kale'de devlet korumasındaki çocuklara yönelik etkinlik yapıldı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        Malatya'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı