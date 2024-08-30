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        Malatya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Malatya'nınKale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:39
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        Malatya'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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        Malatya'nınKale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kale Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Özavcı, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Törene İlçe Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende ise Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Personel Asteğmen Ahmet Tezcan, yaptığı konuşmada büyük zaferin 102’inci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Törende lise öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

        İlçedeki kurum amirleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş yöneticilerinin de katıldığı törenden sonra Kaymakam Çalışır, makamında tebrikleri kabul etti.

        İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği’ni ziyaret ederek burada şehitlere duada bulunuldu.

        Hekimhan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Rıza Altıntop ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım tebrikleri kabul etti.

        Daha sonra ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur’an okundu.

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