Somuncu Baba Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu
Malatya'nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Şeyh Hamid-ii Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde şehitler için hatim programı düzenlendi.
Malatya'nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Şeyh Hamid-ii Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde şehitler için hatim programı düzenlendi.
İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen programda, imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Okunan hatim sonrası İlçe Müftüsü Sinan Şen, hatim duasını yaptı.
Kalabalık katılımın olduğu program sonrası, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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