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        Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:07
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        Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı.

        Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.

        Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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