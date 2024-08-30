Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracında ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ağılyazı Mahallesi mevkisinde dün Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treninin raylardan geçen ve "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu ölen Leyla Acar ile çocukları Esma ve Muaz için Hanımınçiftliği Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, namazın ardından Hanımçifliği Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada yaralanan baba Orhan Acar ise bir aracın içerisinde eşi ve çocuklarının son yolculuğuna uğurlanmasını gözyaşlarıyla izledi.