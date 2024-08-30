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        Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracında ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:00
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        Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracında ölen anne ve 2 çocuğu defnedildi
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Ağılyazı Mahallesi mevkisinde dün Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treninin raylardan geçen ve "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu ölen Leyla Acar ile çocukları Esma ve Muaz için Hanımınçiftliği Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenazeler, namazın ardından Hanımçifliği Mezarlığı'nda defnedildi.

        Kazada yaralanan baba Orhan Acar ise bir aracın içerisinde eşi ve çocuklarının son yolculuğuna uğurlanmasını gözyaşlarıyla izledi.

        Cenaze namazına Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile Acar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Dün, Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treninin Ağılyazı Mahallesi mevkisinde çarptığı tarım aracındaki anne Leyla Acar ile çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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