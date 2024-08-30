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        71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

        Malatya'nın Darende ilçesinde 71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:37
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        71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
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        Malatya'nın Darende ilçesinde 71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen yarışmada, 38 çeşit yemek, alanında uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı.

        Yarışmanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festival kapsamında yapılan yarışmalara katılan ev kadınlarına katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Darende'nin zengin yemek kültürünün olduğuna değinen Bozkurt, bu topraklarda yetişen tahıl ve sebzelerden yapılan lezzetli yemeklerin, yöreye özgü zengin bir mutfak kültürü oluşturduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından yapılan yöresel yemek yarışmasında, 38 yemek çeşidi dereceye girebilmek için jürinin beğenisine sunuldu.

        Ev kadınlarının yaptığı yöreye özgü bir birinden lezzetli yemekler sunum, tat ve yapılış şekillerine göre puanlandı.

        Yarışmada, yüksük çorbası ile Ayşegül Yağan birinci, içli köfte ile Emine Apan ikinci, cevizli kömbe ile Ayşe Kocamemik ise üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere protokol tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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